A região Sudeste terá tempo ameno nesta segunda-feira (1), caracterizando-se por temperaturas moderadas. As cidades mais quentes incluem Anhanguera, com máxima de 29.1°C, Corumbaíba, com 28.8°C, e Nova Aurora, com 28.7°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Davinópolis, marcando 12.0°C, e Anhanguera, com 12.5°C.A umidade média na região ficará em 65.23%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Orizona, Palmelo e Pires do Rio, com 79.0% cada. A probabilidade de chuva para a região é baixa, com uma média de 11.7%. Dentre as cidades, Gameleira de Goiás apresenta a maior probabilidade, com 35.0%, seguida por Davinópolis e Leopoldo de Bulhões, ambas com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.1°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 12.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 27.6°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 28.8°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 27.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 28.3°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 27.7°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goiandira: máxima 28.2°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 28.2°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.2°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 28.7°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 27.4°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 27.6°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Palmelo: máxima 28.4°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.4°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.1°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.1°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 28.0°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Urutaí: máxima 28.4°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Vianópolis: máxima 27.0°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.