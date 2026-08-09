A região Sudeste terá uma segunda-feira (10) marcada pelo predomínio de sol e calor intenso, o que garante a ausência de chuva em praticamente toda a área. Entre os municípios mais quentes, Corumbaíba e Nova Aurora lideram os termômetros com máximas de 35,6°C, seguidas de perto por Anhanguera, que deve registrar 35,5°C. Por outro lado, o amanhecer será mais ameno em Palmelo, com mínima de 17,8°C, e em Santa Cruz de Goiás, que deve registrar 18,1°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 39,3%, sendo que o município de Anhanguera desponta com a maior taxa, registrando 56,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média regional é de apenas 0,8%, indicando uma chance quase nula de precipitação na maioria das localidades, com Três Ranchos figurando como a principal exceção ao apresentar 10,0% de probabilidade de chuva e umidade de 53,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 35,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Catalão: máxima 34,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 35,6°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 34,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 34,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Davinópolis: máxima 34,2°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 34,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 34,9°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 32,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 35,6°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 34,3°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 33,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 35,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 35,0°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 33,7°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 33,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 34,3°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Urutaí: máxima 34,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 33,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.