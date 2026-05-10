A região Sudeste para segunda-feira (11) terá tempo ameno, com temperaturas máximas sem atingir valores extremos. As cidades mais quentes previstas são Gameleira de Goiás e Silvânia, ambas com 26.2°C, seguidas por Davinópolis com 25.9°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Cristianópolis, com 13.1°C, e Leopoldo de Bulhões, com 13.4°C.A umidade média na região ficará em 75.73%, com Cristianópolis atingindo 85.0% de umidade. Campo Alegre de Goiás e Cumari também apresentarão alta umidade, com 84.0% em ambas. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 7.5%, e as maiores chances, de 10.0%, esperadas para Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 25.6°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 24.8°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Corumbaíba: máxima 24.7°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 24.1°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cumari: máxima 25.1°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 25.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 25.1°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 25.6°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.3°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Aurora: máxima 25.2°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 25.7°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 24.9°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 25.5°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pires do Rio: máxima 25.6°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Silvânia: máxima 26.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 24.9°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Três Ranchos: máxima 25.6°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 25.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vianópolis: máxima 25.8°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.