A região Sudeste, para a segunda-feira (12), terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva. As cidades mais quentes previstas são Davinópolis com máxima de 30.3°C, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro ambas com 30.0°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Anhanguera, com 17.6°C, e Silvânia, com 18.1°C.A umidade média na região está em 69.23%, com Orizona, Pires do Rio e Silvânia registrando os maiores índices com 85.0%. A probabilidade média de chuva é de 30.34%, mas algumas cidades se destacam com maior chance, como Pires do Rio e Urutaí, ambas com 75.0%, e Ipameri, com 65.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Catalão: máxima 28.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Corumbaíba: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Cumari: máxima 27.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Davinópolis: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Goiandira: máxima 28.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Ipameri: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Nova Aurora: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 29.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Ouvidor: máxima 28.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 29.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Pires do Rio: máxima 29.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Silvânia: máxima 28.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 30.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Três Ranchos: máxima 27.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Urutaí: máxima 29.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Vianópolis: máxima 28.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.