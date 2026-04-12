A região Sudeste, para a segunda-feira (13), apresentará um tempo com temperaturas amenas a quentes. As cidades mais quentes serão Corumbaíba com 29.5°C, Nova Aurora com 28.9°C e Anhanguera com 28.7°C. Já as mais frias serão Gameleira de Goiás com 16.5°C e Silvânia com 16.6°C.A umidade do tempo na região terá médias moderadas a altas, com destaque para Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Orizona, todas com 83.0% de umidade à noite. A probabilidade de chuva é baixa na maior parte da região, sendo Orizona a cidade com maior probabilidade, registrando 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Catalão: máxima 27.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 29.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 28.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 28.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Davinópolis: máxima 27.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Goiandira: máxima 28.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 28.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Nova Aurora: máxima 28.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Orizona: máxima 27.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 27.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 28.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Pires do Rio: máxima 28.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Silvânia: máxima 27.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.3°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Três Ranchos: máxima 27.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 28.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Vianópolis: máxima 27.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.