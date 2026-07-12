A região Sudeste apresentará condições de céu aberto e tempo firme nesta segunda-feira (13), favorecendo marcas térmicas agradáveis. Entre os destaques de calor para o período, a cidade de Anhanguera desponta com máxima de 27,8°C, seguida de perto por Pires do Rio, com 27,5°C, e Palmelo, que deve registrar máxima de 27,4°C. Por outro lado, o amanhecer e as horas mais frias do dia terão temperaturas mais baixas em Davinópolis, com mínima de 10,9°C, e também em Anhanguera, onde os termômetros caem para 11,4°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média para a região é de 65,3%, com destaque para os municípios de Orizona e São Miguel do Passa Quatro, que devem atingir os maiores patamares de umidade com 75,0%. Já a probabilidade média de chuva no território é baixa, calculada em 14,89%, embora pontos isolados registrem chances ligeiramente superiores, como em Anhanguera, onde a probabilidade de precipitação alcança 45,0%, e nas cidades de Catalão e Cristianópolis, ambas com 40,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27,8°C, mínima 11,4°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26,0°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 26,3°C, mínima 12,6°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 27,1°C, mínima 12,4°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 26,0°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 15,0%Cumari: máxima 26,9°C, mínima 12,2°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 26,8°C, mínima 10,9°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 10,9°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Gameleira de Goiás: máxima 27,0°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 14,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 26,8°C, mínima 12,4°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 26,9°C, mínima 12,4°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26,1°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Nova Aurora: máxima 27,1°C, mínima 12,5°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 27,0°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 12,8°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 26,4°C, mínima 12,1°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Palmelo: máxima 27,4°C, mínima 12,7°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 12,7°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 27,5°C, mínima 13,0°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27,1°C, mínima 12,7°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 12,7°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Silvânia: máxima 27,0°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26,5°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 12,8°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Três Ranchos: máxima 27,2°C, mínima 12,2°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 27,1°C, mínima 13,0°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 26,6°C, mínima 13,2°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.