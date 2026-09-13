A região Sudeste registrará, nesta segunda-feira (14), um dia de céu aberto e sem expectativa de chuva significativa, com marcas térmicas bastante elevadas na maior parte dos municípios. Entre as localidades que devem registrar maior calor, Pires do Rio se destaca com máxima de 33,0°C, acompanhada de perto por Palmelo com 32,8°C e Orizona com 32,7°C. Em contrapartida, as menores temperaturas do dia ocorrem em Leopoldo de Bulhões, com mínima de 17,9°C, e Ouvidor, que aponta 18,0°C.A umidade relativa do ar na região apresentará uma média de 57,93%, com índices que podem atingir até 71,0% em cidades como Corumbaíba, Ouvidor e Três Ranchos. Já a probabilidade média de chuva é considerada muito baixa, estimada em apenas 6,36%, embora Corumbaíba e Goiandira liderem as chances de precipitação com uma taxa de 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 31,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Catalão: máxima 30,9°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Corumbaíba: máxima 31,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Cristianópolis: máxima 31,7°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 31,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Davinópolis: máxima 31,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Gameleira de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goiandira: máxima 31,4°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Ipameri: máxima 32,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31,6°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Aurora: máxima 31,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Orizona: máxima 32,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ouvidor: máxima 30,7°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palmelo: máxima 32,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Pires do Rio: máxima 33,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 32,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 31,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Três Ranchos: máxima 31,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Urutaí: máxima 32,5°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Vianópolis: máxima 31,9°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.