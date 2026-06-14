A região Sudeste terá uma grande chance de chuva amanhã, segunda-feira (15), como principal característica do tempo. As cidades mais quentes previstas são Palmelo e Pires do Rio, ambas com máxima de 28.2°C, seguidas por Urutaí com 28.1°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Davinópolis, com mínima de 16.3°C, e Campo Alegre de Goiás, com 16.6°C.A umidade média na região será de 78.0%, com Corumbaíba, Davinópolis e Ouvidor apresentando os maiores índices de até 90.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 23.18%. No entanto, algumas cidades terão maior chance de chuva, como Goiandira com 60.0%, Davinópolis com 55.0% e Ipameri também com 55.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Catalão: máxima 26.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 27.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 27.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 27.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 27.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Goiandira: máxima 27.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 27.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 27.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 27.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 26.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 28.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 27.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 28.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 27.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.