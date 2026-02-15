A região Sudeste apresentará tempo quente na segunda-feira (16). As cidades mais quentes serão Corumbaíba, com máxima de 31.0°C, Anhanguera com 30.6°C e Nova Aurora com 30.4°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Gameleira de Goiás, com 17.9°C, e Leopoldo de Bulhões, com 18.1°C.A umidade média na região ficará em 70.36%, com os maiores índices em Três Ranchos (84.0%), Davinópolis (83.0%) e Anhanguera (83.0%). A probabilidade de chuva média é de 8.3%, com maiores chances em Catalão (35.0%), Três Ranchos (30.0%) e Corumbaíba (25.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 29.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 30.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 29.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 30.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 30.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 29.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 30.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 29.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 29.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 30.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 29.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 29.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 29.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.