A região Sudeste, na segunda-feira (16), apresenta uma grande chance de chuva, com a probabilidade média de precipitação atingindo 67.84%. O tempo será marcado por temperaturas mais elevadas em Corumbaíba, com máxima de 29.0°C, Anhanguera com 28.7°C e Cumari com 28.6°C. Já as temperaturas mais amenas serão sentidas em Leopoldo de Bulhões, registrando mínima de 19.3°C, e Gameleira de Goiás, com 19.4°C.A umidade média na região é de 84.5%, refletindo condições úmidas. As maiores probabilidades de chuva são observadas em Cumari e Gameleira de Goiás, ambas com 95.0%, seguidas por Cristianópolis com 90.0%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Campo Alegre de Goiás, Nova Aurora e Orizona, todas com 95.0% de umidade noturna.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Catalão: máxima 28.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Corumbaíba: máxima 29.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Cristianópolis: máxima 27.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 90.0%Cumari: máxima 28.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Davinópolis: máxima 28.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Goiandira: máxima 28.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 70.0%Ipameri: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 80.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Nova Aurora: máxima 28.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Orizona: máxima 27.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Ouvidor: máxima 28.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 90.0%Palmelo: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Pires do Rio: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Silvânia: máxima 27.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Três Ranchos: máxima 28.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 85.0%Urutaí: máxima 28.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Vianópolis: máxima 27.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.