A região Sudeste apresentará um tempo com temperaturas amenas a quentes e baixa probabilidade de chuva para a segunda-feira (18). As cidades mais quentes incluem Pires do Rio, com máxima de 29.5°C, Urutaí com 29.4°C e Palmelo marcando 29.3°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas são esperadas em Leopoldo de Bulhões, com 18.3°C, e Davinópolis, com 18.4°C.A umidade do tempo na região Sudeste ficará em média em 75.39%. Cidades como Corumbaíba, Cristianópolis e Cumari podem registrar umidade de até 89.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 15.57% em média, com maiores chances em Catalão, Corumbaíba e Anhanguera, onde a probabilidade atinge 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Catalão: máxima 28.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 28.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 28.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 28.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 28.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 28.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 29.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 29.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 28.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 28.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 29.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Silvânia: máxima 28.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 28.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Vianópolis: máxima 28.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.