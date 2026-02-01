A região Sudeste terá uma grande chance de chuva na segunda-feira (2), marcando a principal característica do tempo. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Orizona, com 27.7°C, Urutaí, com 27.1°C, e Pires do Rio, com 26.9°C. As mínimas do tempo serão observadas em Anhanguera, com 18.5°C, e Cumari, com 19.8°C.A umidade do tempo na região Sudeste ficará em média em 89.45%, com Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Orizona apresentando índices de umidade de até 95.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 56.02% em média, sendo que cidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Cristianópolis registram 75.0% de chance de tempo chuvoso. Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 24.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Catalão: máxima 25.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Corumbaíba: máxima 26.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 26.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cumari: máxima 25.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Davinópolis: máxima 25.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Goiandira: máxima 25.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Ipameri: máxima 26.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Nova Aurora: máxima 26.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 27.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Ouvidor: máxima 25.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Palmelo: máxima 25.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Pires do Rio: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Silvânia: máxima 25.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Três Ranchos: máxima 25.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Urutaí: máxima 27.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Vianópolis: máxima 25.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.