A região Sudeste terá um tempo com temperaturas amenas para a segunda-feira (2). As cidades mais quentes incluem Corumbaíba, que registrará máxima de 29.6°C, Anhanguera com 29.4°C e Cumari com 29.2°C. Para as temperaturas mais baixas, Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões apresentarão mínimas de 17.8°C.A umidade do tempo na região será elevada, com média de 73.89%, e poderá atingir picos em Anhanguera (87.0%), Nova Aurora (86.0%) e Davinópolis (85.0%). A probabilidade de chuva será baixa, com média regional de 8.98%, sendo Davinópolis, Ouvidor e Três Ranchos as cidades com maior índice, de 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Catalão: máxima 28.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 29.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cristianópolis: máxima 28.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cumari: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Davinópolis: máxima 28.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Nova Aurora: máxima 29.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 28.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 28.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 28.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Silvânia: máxima 28.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Três Ranchos: máxima 28.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 28.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vianópolis: máxima 28.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.