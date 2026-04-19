A região Sudeste apresentará tempo estável para segunda-feira (20), com temperaturas amenas em geral. As cidades mais quentes serão Corumbaíba, com máxima de 31.5°C, seguida por Anhanguera, com 31.0°C, e Nova Aurora, que registrará 30.8°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Gameleira de Goiás, com 18.2°C, e Leopoldo de Bulhões, marcando 18.3°C.A umidade média na região ficará em 60.59%. A cidade com os maiores índices de umidade é Três Ranchos, com 76.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é baixa, atingindo 6.48%. As maiores chances de precipitação são esperadas em Ouvidor e São Miguel do Passa Quatro, ambas com 15.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 31.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 30.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 31.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 30.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 30.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 30.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 30.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 30.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 29.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Ouvidor: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 30.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 29.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 28.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 30.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 28.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.