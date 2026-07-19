A região Sudeste deve registrar na segunda-feira (20) marcas térmicas oscilando entre a média mínima de 14,76°C e a máxima de 27,59°C, sob tempo firme e com predomínio de sol. Entre os destaques, Corumbaíba desponta como o município mais quente, atingindo máxima de 28,9°C, seguida de perto por Anhanguera, com 28,8°C, e Nova Aurora, que chega a 28,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mais baixas ocorrem em Orizona, com mínima de 13,8°C, e em Campo Alegre de Goiás, que registra 14,1°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 51,7% em toda a região, sendo que os maiores índices serão observados em Três Ranchos, com máxima de 66,0%, e nas cidades de Davinópolis e Anhanguera, ambas registrando 65,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a média geral é de apenas 0,23%, com os maiores potenciais de precipitação estimados para Corumbaíba e Nova Aurora, onde a probabilidade é de apenas 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28,8°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26,1°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 27,1°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 28,9°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 27,7°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 27,9°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 26,2°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 27,0°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 27,9°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 28,1°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26,4°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 28,6°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Orizona: máxima 27,4°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 13,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 26,6°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 28,5°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 28,2°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28,4°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 27,3°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27,5°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 27,1°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 28,2°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 27,0°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.