A região Sudeste terá uma segunda-feira (21) de sol constante e tempo bastante seco, o que impulsionará as temperaturas em diversas localidades. Entre os municípios mais quentes do dia, destaca-se Palmelo com máxima de 35,7°C, seguido por Pires do Rio e Santa Cruz de Goiás, ambos registrando calor de 35,6°C. Em contrapartida, o início do dia deve registrar temperaturas ligeiramente mais amenas em Silvânia, que apresenta mínima de 18,7°C, e em Gameleira de Goiás, com 18,8°C.A umidade relativa do ar média na região se estabelece em 38,89%, sendo que os índices mais elevados ocorrem em Três Ranchos, com 53,0%, além de Gameleira de Goiás e Silvânia, ambas registrando 50,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a probabilidade média regional é de apenas 9,09%, com os maiores percentuais atingindo somente 10,0% em cidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 35,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Catalão: máxima 34,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Corumbaíba: máxima 35,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cristianópolis: máxima 35,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cumari: máxima 34,6°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Davinópolis: máxima 33,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Gameleira de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiandira: máxima 34,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Ipameri: máxima 35,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 33,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Aurora: máxima 35,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Orizona: máxima 34,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ouvidor: máxima 33,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palmelo: máxima 35,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pires do Rio: máxima 35,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 35,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Silvânia: máxima 34,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 34,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Três Ranchos: máxima 34,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Urutaí: máxima 35,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vianópolis: máxima 33,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.