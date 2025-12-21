A região Sudeste terá um tempo estável para a segunda-feira (22). A característica principal do tempo para esta data será a estabilidade, com cidades mais quentes, como Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com 29.8°C, e Corumbaíba, com 29.6°C. Para as temperaturas mais frias, Anhanguera registrará 16.8°C e Silvânia 17.8°C.A umidade média na região será de 74.02%. Cidades como Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Silvânia registrarão umidade de até 88.0%. A probabilidade média de chuva para o período é de 11.48%, com Orizona apresentando o maior índice, 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 25.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Catalão: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Corumbaíba: máxima 29.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 27.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Davinópolis: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Goiandira: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Ipameri: máxima 28.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Nova Aurora: máxima 29.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 28.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 29.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 28.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 28.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 27.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Urutaí: máxima 28.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 28.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.