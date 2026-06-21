A região Sudeste, para a segunda-feira (22), não terá grande chance de chuva. As temperaturas máximas na região atingirão Anhanguera com 29.4°C, Corumbaíba com 29.2°C e Nova Aurora com 29.0°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Davinópolis, com 15.1°C, e Anhanguera, com 15.2°C.A umidade média na região será de 66.68%, com cidades como Anhanguera registrando até 81.0%, Palmelo 80.0% e Pires do Rio 79.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 5.8%, sendo os maiores índices em Campo Alegre de Goiás, Catalão e Cristianópolis, todos com 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.4°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 27.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 29.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 27.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cumari: máxima 28.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 27.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goiandira: máxima 28.5°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 28.6°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 29.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 27.9°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 27.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 28.6°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 28.4°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 27.8°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.7°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Três Ranchos: máxima 28.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Urutaí: máxima 28.5°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 27.6°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.