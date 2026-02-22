A região Sudeste apresenta grande chance de chuva para a segunda-feira (23). O tempo será marcado por essa característica em diversas localidades. As cidades mais quentes previstas são Corumbaíba, com máxima de 25.6°C, Anhanguera com 25.3°C e Três Ranchos com 25.2°C. Já as mais frias são Leopoldo de Bulhões e Silvânia, ambas com mínima de 19.3°C.A umidade média na região ficará em 88.68%, com Davinópolis, Nova Aurora e Anhanguera registrando os maiores índices de umidade, chegando a 96.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 56.7%, mas cidades como Orizona e Pires do Rio podem ter até 95.0% de chance de chuva, enquanto Santa Cruz de Goiás chega a 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 25.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Catalão: máxima 24.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Corumbaíba: máxima 25.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Cristianópolis: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 25.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Davinópolis: máxima 24.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Gameleira de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Goiandira: máxima 25.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Ipameri: máxima 24.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 23.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Nova Aurora: máxima 25.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Orizona: máxima 24.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Ouvidor: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Palmelo: máxima 24.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Pires do Rio: máxima 24.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Silvânia: máxima 23.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 24.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 25.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Urutaí: máxima 24.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Vianópolis: máxima 23.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.