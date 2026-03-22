A região Sudeste para esta segunda-feira (23) não apresenta características de tempo de alta prioridade, como grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade. As cidades mais quentes previstas são Corumbaíba, com máxima de 30.2°C, Anhanguera, com 30.1°C, e Nova Aurora, com 30.0°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Gameleira de Goiás, com 18.2°C, e Silvânia, com 18.4°C.A umidade média na região é de 67.48%, com Anhanguera atingindo 81.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva está em 7.73%, sendo que Catalão, Cumari e Goiandira mostram as maiores chances, com 20.0% de probabilidade de chuva noturna.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 29.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Corumbaíba: máxima 30.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 29.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 29.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Davinópolis: máxima 29.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 29.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Ipameri: máxima 29.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 30.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Palmelo: máxima 29.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 28.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 29.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Urutaí: máxima 29.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 28.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.