A região Sudeste terá um dia de sol forte e pouca variação de nuvens nesta segunda-feira (24), registrando uma média de temperatura mínima de 18,68°C. O calor se fará presente em diversas localidades, com destaque para Corumbaíba, Nova Aurora e Anhanguera, que marcarão as máximas mais altas, atingindo 34,0°C. Por outro lado, as menores temperaturas no início do dia devem ocorrer em Anhanguera, com mínima de 17,1°C, e Nova Aurora, com 17,8°C.A umidade relativa do ar na região deve se manter em uma média de 37,95%, com os índices mais elevados concentrados em Davinópolis, que alcança 52,0%, e Três Ranchos, com 50,0%. No que diz respeito às chuvas, a probabilidade média regional é de apenas 8,98%. Ainda assim, Davinópolis desponta com a maior chance de precipitação, registrando 25,0%, seguida por Ouvidor e Três Ranchos, ambas com 15,0% de possibilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 34,0°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Catalão: máxima 32,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Corumbaíba: máxima 34,0°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cristianópolis: máxima 32,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cumari: máxima 33,3°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Davinópolis: máxima 31,9°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 5,0%Gameleira de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiandira: máxima 33,3°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Ipameri: máxima 33,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Aurora: máxima 34,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Orizona: máxima 32,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ouvidor: máxima 32,1°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Palmelo: máxima 33,4°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pires do Rio: máxima 33,3°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Silvânia: máxima 32,4°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Três Ranchos: máxima 32,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Urutaí: máxima 33,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Vianópolis: máxima 32,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.