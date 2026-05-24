A região Sudeste terá um tempo com temperaturas amenas na segunda-feira (25). As cidades mais quentes serão Nova Aurora, com máxima de 29.3°C, Corumbaíba com 29.1°C e Anhanguera com 29.0°C. As menores temperaturas serão registradas em Gameleira de Goiás e Silvânia, ambas com 16.8°C.A umidade média na região será de 71.07%, com os maiores índices de umidade noturna atingindo 84.0% em Davinópolis, Três Ranchos e Anhanguera. A probabilidade média de chuva é de 10.23%, sendo a maior probabilidade de 20.0% observada em Anhanguera.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 27.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 29.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 27.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 28.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 27.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 28.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 28.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 29.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 28.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 27.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 28.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.4°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 27.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 28.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 27.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.