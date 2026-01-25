A região Sudeste apresenta grande chance de chuva para a segunda-feira (26). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com máxima de 27.5°C, seguidas por Davinópolis, com 27.2°C. Já as menores temperaturas para o período ocorrerão em Anhanguera, com 17.7°C, e Cumari, marcando 19.0°C.A umidade média na região será de 84.14%, com as maiores taxas noturnas atingindo 92.0% em Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões. A probabilidade média de chuva é de 40.34%, mas algumas cidades terão índices mais elevados, como Corumbaíba, Ipameri e Nova Aurora, todas com 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 24.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Catalão: máxima 26.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Corumbaíba: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 27.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 26.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Davinópolis: máxima 27.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Goiandira: máxima 26.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Ipameri: máxima 26.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Nova Aurora: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 26.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 26.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Palmelo: máxima 26.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 27.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 26.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 26.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Urutaí: máxima 27.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 26.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.