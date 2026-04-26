A região Sudeste, para segunda-feira (27), terá como característica principal do tempo a predominância de temperaturas amenas a mornas. Corumbaíba será a cidade mais quente, registrando 31.1°C, seguida por Anhanguera com 30.8°C e Santa Cruz de Goiás com 30.7°C. As cidades mais frias serão Davinópolis e Pires do Rio, ambas com 17.5°C.A umidade média na região ficará em torno de 59.0%, sendo que a cidade de Três Ranchos apresentará o maior índice de umidade, chegando a 75.0%. As probabilidades de chuva são baixas, com média regional de 6.7%, sendo as maiores probabilidades observadas em Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 30.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Corumbaíba: máxima 31.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 29.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 30.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 30.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Goiandira: máxima 30.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ipameri: máxima 30.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 29.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 30.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Orizona: máxima 29.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 29.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 30.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 30.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 29.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 29.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 30.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 29.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.