A região Sudeste terá um dia de sol firme e sem previsão de chuva nesta segunda-feira (27). O calor se faz presente com máximas que chegam a 30,9°C em Palmelo, Pires do Rio e Santa Cruz de Goiás. Por outro lado, o frio será sentido com maior intensidade em Anhanguera, com mínima de 14,2°C, e Davinópolis, onde os termômetros registram 14,3°C.A umidade relativa do ar na região apresentará uma média de 53,39%, sendo que os índices mais elevados ocorrem em Anhanguera, que atinge 73,0%, e em Três Ranchos, com máxima de 72,0%. Diante desse cenário de tempo firme, a probabilidade de chuva é de 0,0% para os municípios locais.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30,7°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 29,3°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 30,8°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 30,1°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 30,0°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 29,1°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 30,0°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 30,2°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 29,4°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 30,7°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 30,2°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 28,9°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 30,9°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 30,9°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 30,1°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 30,1°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 29,3°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 30,6°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 29,8°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.