A região Sudeste registrará calor intenso nesta segunda-feira (28), com a presença de marcas térmicas bastante elevadas na maior parte do dia. O município de Anhanguera desponta como o mais quente do período, registrando máxima de 37,9°C, seguido de perto por Corumbaíba com 37,3°C e Palmelo com 37,1°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas no início do dia se concentram em Gameleira de Goiás, que apresenta mínima de 19,2°C, e em Silvânia, que registra 19,3°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio para a região deve atingir 39,14%, com os maiores percentuais registrados em Gameleira de Goiás, que chega a 54,0%, e Silvânia, com 53,0%. Quanto às precipitações, o tempo permanece seco com uma probabilidade média de chuva de apenas 2,5% em toda a região, sendo que os maiores índices previstos, ainda que bastante reduzidos, ficam em 10,0% nas cidades de Cristianópolis, Gameleira de Goiás e Santa Cruz de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 37,9°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 35,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 37,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cristianópolis: máxima 36,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cumari: máxima 36,6°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 35,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goiandira: máxima 36,5°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 36,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 34,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Aurora: máxima 36,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 36,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 35,7°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 37,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 36,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 37,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 35,4°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 35,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 36,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 36,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 35,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.