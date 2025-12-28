A região Sudeste terá grande chance de chuva nesta segunda-feira (29). As temperaturas mais altas do tempo serão observadas em Corumbaíba e Nova Aurora, ambas com 33.2°C, e em Pires do Rio, com 32.9°C. Já as menores temperaturas do tempo serão registradas em Anhanguera, com 19.7°C, e em Gameleira de Goiás, com 20.7°C.A umidade média na região será de 71.57%. Cidades como Cristianópolis, Ipameri e Orizona terão a maior umidade, atingindo 87.0%. Em relação à probabilidade de chuva, a média regional será de 30.91%. Cristianópolis, Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões destacam-se com 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 22.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 32.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Corumbaíba: máxima 33.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Cristianópolis: máxima 32.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 31.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Davinópolis: máxima 32.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 32.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Ipameri: máxima 31.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 33.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Orizona: máxima 32.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 32.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 31.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 32.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 31.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 31.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Urutaí: máxima 32.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.