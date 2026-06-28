A região Sudeste terá tempo estável na segunda-feira (29), com temperaturas amenas predominando. As cidades mais quentes incluem Corumbaíba, com máxima de 28.7°C, Nova Aurora com 28.5°C, e Anhanguera com 28.5°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Vianópolis, com 13.9°C, e Davinópolis, com 14.1°C.A umidade do tempo na região será moderada, com média de 64.8%. As maiores umidades noturnas serão observadas em Anhanguera, com 80.0%, seguida por Davinópolis e Orizona, ambas com 78.0%. Não há previsão de chuva para a região, com probabilidade de 0.0% em todas as cidades monitoradas.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.5°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 27.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 28.7°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 27.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 27.7°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 26.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 27.7°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 27.9°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 28.5°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 27.5°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 26.6°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 28.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 28.3°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 27.5°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.3°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 26.9°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 28.2°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 27.3°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.