A região Sudeste terá um dia de céu aberto e predomínio de sol nesta segunda-feira (3), com marcas térmicas que devem alcançar uma tarde quente na maior parte dos municípios. Os termômetros mais elevados devem ser registrados em Corumbaíba, com máxima de 29,3°C, seguida por Nova Aurora, com 29,1°C, e Anhanguera, que atinge 29,0°C. Na outra ponta, as menores temperaturas mínimas do dia ocorrem em Vianópolis, com 15,3°C, e Gameleira de Goiás, onde os índices começam em 15,4°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média geral para a região deve ficar em 49,68%, tendo o município de Anhanguera com o maior percentual registrado, alcançando 62,0%, seguido de perto por Três Ranchos, com 61,0%, e Davinópolis, com 59,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média geral é extremamente baixa, situando-se em 10,0%, mesmo patamar observado em localidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba, consolidando as expectativas de um dia predominantemente seco.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29,0°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26,7°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Catalão: máxima 27,3°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Corumbaíba: máxima 29,3°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cristianópolis: máxima 27,7°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cumari: máxima 28,1°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Davinópolis: máxima 26,9°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Gameleira de Goiás: máxima 27,4°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiandira: máxima 28,2°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ipameri: máxima 28,4°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26,6°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Aurora: máxima 29,1°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Orizona: máxima 27,5°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ouvidor: máxima 27,0°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palmelo: máxima 28,7°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pires do Rio: máxima 28,6°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28,6°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Silvânia: máxima 27,5°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27,6°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Três Ranchos: máxima 27,7°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Urutaí: máxima 28,5°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vianópolis: máxima 27,0°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.