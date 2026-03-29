A região Sudeste, para a segunda-feira (30), apresenta como característica principal o tempo com **chuva localizada**. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Corumbaíba, com 28.5°C, seguida por Anhanguera, com 28.2°C, e Goiandira, marcando 28.1°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas são Gameleira de Goiás, com 17.0°C, e Leopoldo de Bulhões, com 17.1°C.\nA umidade média na região está em 75.16%, com Davinópolis registrando o maior índice de umidade, atingindo 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 17.39% para a região. As cidades com maior probabilidade de precipitação incluem Urutaí, com 55.0%, Campo Alegre de Goiás, com 50.0%, e Pires do Rio, com 45.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:\nAnhanguera: máxima 28.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%