A região Sudeste sentirá os efeitos do forte calor nesta segunda-feira (31), com os termômetros apresentando marcas bastante elevadas no decorrer do dia. O pico dos índices térmicos deve ocorrer em Nova Aurora, onde a máxima atinge 36,3°C, seguida pelas cidades de Palmelo e Anhanguera, ambas com 36,2°C. Por outro lado, as marcas mais amenas ocorrem em Gameleira de Goiás e Silvânia, registrando a mínima de 21,2°C.A umidade relativa do ar terá média de 38,32% na região, apresentando o seu patamar mais elevado em Anhanguera, onde chega a 50,0%. No que diz respeito às precipitações, o tempo firme predomina e a possibilidade de chuva média é de somente 8,64%, sendo que as maiores probabilidades não passam de 10,0%, taxa prevista para localidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 36,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Catalão: máxima 34,9°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Corumbaíba: máxima 35,9°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cristianópolis: máxima 35,1°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cumari: máxima 35,4°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Davinópolis: máxima 34,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Gameleira de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiandira: máxima 35,6°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Ipameri: máxima 35,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 33,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Aurora: máxima 36,3°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Orizona: máxima 35,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ouvidor: máxima 34,6°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palmelo: máxima 36,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pires do Rio: máxima 35,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Silvânia: máxima 34,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 34,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Três Ranchos: máxima 35,1°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Urutaí: máxima 36,0°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vianópolis: máxima 34,4°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.