A região Sudeste apresentará um tempo de altas temperaturas para a segunda-feira (4). As temperaturas máximas na região chegarão a 30.6°C em Anhanguera, a cidade mais quente. Outras cidades com temperaturas elevadas incluem Corumbaíba, com 30.5°C, e Nova Aurora, com 30.0°C. As cidades mais frias serão Vianópolis, com 17.8°C, e Campo Alegre de Goiás, com 17.9°C.A umidade do tempo na região será de 64.52% em média. A cidade de Orizona registra os maiores índices de umidade, atingindo 77.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 5.57% para a região. Cidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba apresentam probabilidades de 10%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 28.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 30.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cristianópolis: máxima 28.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 29.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 28.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 29.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 29.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Aurora: máxima 30.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 29.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ouvidor: máxima 28.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 29.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pires do Rio: máxima 29.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Silvânia: máxima 28.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 29.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vianópolis: máxima 29.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.