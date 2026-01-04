A região Sudeste apresentará grande chance de chuva na segunda-feira (5). As cidades mais quentes serão Davinópolis, com máxima de 27.6°C, Corumbaíba e Nova Aurora, ambas com 27.4°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Anhanguera, com 17.3°C, e Cumari, com 18.6°C.\nA umidade média na região ficará em 84.14%, com destaques para Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Silvânia, que podem atingir 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 56.59%. As maiores chances de tempo chuvoso são esperadas em Campo Alegre de Goiás, Davinópolis e Gameleira de Goiás, todas com 75.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:\nAnhanguera: máxima 24.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%