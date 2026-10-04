A região Sudeste registrará na segunda-feira (5) um dia com forte tendência de precipitações frequentes e temperaturas amenas, apresentando média máxima de 24,53°C e mínima de 19,55°C. O calor mais expressivo deve se concentrar em Anhanguera, com máxima de 26,3°C, além de Corumbaíba e Três Ranchos, ambas marcando 25,6°C. Já os menores termômetros do dia devem ser registrados em Leopoldo de Bulhões, com mínima de 18,7°C, e Vianópolis, que deve apontar 18,8°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média regional fica estabelecida em 84,34%, atingindo o pico de 92,0% em municípios como Corumbaíba, Cristianópolis e Leopoldo de Bulhões. A probabilidade média de chuva para a região é de 64,89%, sendo que as chances de instabilidade se elevam para 75,0% em localidades como Cristianópolis, Gameleira de Goiás e Ipameri.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 23,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Catalão: máxima 24,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Corumbaíba: máxima 25,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 92,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 70,0%Cristianópolis: máxima 23,9°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 92,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Cumari: máxima 25,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Davinópolis: máxima 24,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 65,0%Gameleira de Goiás: máxima 23,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Goiandira: máxima 25,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 70,0%Ipameri: máxima 24,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 23,0°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 81,0% | umidade noite 92,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Nova Aurora: máxima 25,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Orizona: máxima 23,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 60,0%Ouvidor: máxima 25,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Palmelo: máxima 24,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Pires do Rio: máxima 24,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 24,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 70,0%Silvânia: máxima 23,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 40,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 23,5°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 92,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 55,0%Três Ranchos: máxima 25,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Urutaí: máxima 24,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Vianópolis: máxima 23,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 45,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.