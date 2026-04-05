A região Sudeste terá grande chance de chuva para a segunda-feira (6). Em relação às temperaturas, as cidades mais quentes serão Corumbaíba, com máxima de 30.6°C, Nova Aurora, com 30.3°C, e Goiandira, com 30.2°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Gameleira de Goiás e Silvânia, ambas com 19.3°C.A umidade média na região é de 74.34%, com Campo Alegre de Goiás, Davinópolis e Orizona registrando os maiores índices, com 87.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo está em 33.07%, mas Corumbaíba, Cristianópolis e Leopoldo de Bulhões apresentam grande chance de chuva, com 65.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 30.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Cristianópolis: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Cumari: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 28.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Goiandira: máxima 30.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Nova Aurora: máxima 30.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Ouvidor: máxima 29.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Palmelo: máxima 29.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Pires do Rio: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Silvânia: máxima 28.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Três Ranchos: máxima 28.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Urutaí: máxima 29.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Vianópolis: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.