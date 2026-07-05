A região Sudeste, para segunda-feira (6), terá um tempo com temperaturas amenas a moderadas, sem indicação de grandes chances de chuva ou calor extremo. As cidades mais quentes serão Anhanguera, com 29.3°C, Corumbaíba, com 29.2°C, e Nova Aurora, com 29.1°C. As temperaturas mais frias serão em Davinópolis, com 11.9°C, e Palmelo, com 12.0°C.A umidade média na região será de 56.09%, com as cidades de Três Ranchos e Anhanguera registrando os maiores índices. A probabilidade média de chuva é de apenas 3.3%, com as maiores probabilidades em Campo Alegre de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Orizona, todas com 10.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.3°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 28.0°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 29.2°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 28.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 28.6°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 27.9°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Goiandira: máxima 28.6°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 28.5°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 12.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Aurora: máxima 29.1°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 28.0°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ouvidor: máxima 27.7°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 29.0°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 28.9°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 28.4°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.2°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 28.1°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 28.7°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 12.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 28.3°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.