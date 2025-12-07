A região Sudeste apresentará grande chance de chuva para a segunda-feira (8). As temperaturas mais elevadas serão observadas em Silvânia, com máxima de 24.5°C, seguida por Cristianópolis e Gameleira de Goiás, ambas com 24.3°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Anhanguera, atingindo 16.5°C, e Cumari, com 17.8°C.O tempo na região terá uma umidade média de 87.73%. Cidades como Vianópolis, com 92.0%, e Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, ambas com 91.0%, apresentarão os maiores índices. A probabilidade média de chuva é de 58.41%, com Catalão, Corumbaíba e Cristianópolis destacando-se com as maiores probabilidades, todas em 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 20.7°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 22.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 22.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Catalão: máxima 22.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Corumbaíba: máxima 23.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Cristianópolis: máxima 24.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 22.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 24.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Davinópolis: máxima 23.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Gameleira de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Goiandira: máxima 22.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Ipameri: máxima 23.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 23.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Orizona: máxima 24.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Ouvidor: máxima 22.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Palmelo: máxima 23.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Pires do Rio: máxima 23.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Silvânia: máxima 24.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 24.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 22.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 24.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Urutaí: máxima 23.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Vianópolis: máxima 24.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.