A região Sudeste terá tempo com altas temperaturas para a segunda-feira (8), com máximas atingindo 27.9°C em Anhanguera, seguida por Corumbaíba e Nova Aurora, ambas com 27.8°C. As mínimas do tempo serão registradas em Davinópolis, com 11.8°C, e Anhanguera, com 12.0°C.A umidade média na região será de 58.45%, com os maiores índices de umidade noturna em Três Ranchos (76.0%), Palmelo (74.0%) e Anhanguera (74.0%). A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 9.89%, sendo os maiores índices de probabilidade de chuva para Silvânia, com 15.0%, e Campo Alegre de Goiás e Catalão, ambos com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27.9°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 26.7°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 27.8°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 27.0°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 27.3°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 26.6°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 27.3°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 27.3°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.5°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 27.8°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 27.1°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 26.5°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 27.8°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 27.8°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.2°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.1°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 26.8°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 27.6°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 26.9°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.