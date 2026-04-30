A região Sudeste para sexta-feira (1) terá um tempo com altas temperaturas em alguns pontos, sendo esta a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes serão Corumbaíba com 30.3°C e Anhanguera com 30.3°C. Já as temperaturas mais amenas serão encontradas em Nova Aurora com 17.4°C e Gameleira de Goiás com 17.5°C.A umidade média na região será de 65.48%, com Orizona, Pires do Rio e Anhanguera registrando os maiores índices de umidade noturna em 78.0%. A probabilidade de chuva se mantém baixa, com média de 9.43% na região, e as maiores chances se concentram em cidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 28.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 30.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 28.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 29.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 28.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 29.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 29.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 28.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 28.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 29.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 29.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 28.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 29.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 29.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 28.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.