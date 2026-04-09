A região Sudeste terá uma grande chance de chuva para a sexta-feira (10). As cidades mais quentes serão Corumbaíba, com máxima de 30.3°C, Anhanguera, com 30.2°C, e Nova Aurora, que registrará 29.8°C. Por outro lado, as cidades com o tempo mais frio serão Gameleira de Goiás e Silvânia, ambas com mínimas de 18.5°C.A umidade média na região será de 77.11%, com Leopoldo de Bulhões e Vianópolis alcançando os maiores índices de umidade, 90.0% cada, seguidas por Gameleira de Goiás com 89.0%. A probabilidade média de chuva está em 26.25%, mas cidades como Cumari, Ouvidor e Pires do Rio apresentarão as maiores probabilidades de chuva, com 55.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 28.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 25.0%Corumbaíba: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Cristianópolis: máxima 28.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Cumari: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Davinópolis: máxima 28.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 30.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Goiandira: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Ipameri: máxima 28.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Nova Aurora: máxima 29.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Orizona: máxima 28.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Palmelo: máxima 28.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Pires do Rio: máxima 28.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 30.0%Silvânia: máxima 27.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Urutaí: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Vianópolis: máxima 27.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.