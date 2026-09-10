A região Sudeste, nesta sexta-feira (11), registrará um dia com forte tendência a instabilidades e aberturas de sol com temperaturas elevadas. Os termômetros devem registrar máximas expressivas, tendo como principais destaques as cidades de Anhanguera, com calor de até 34,6°C, além de Nova Aurora e Palmelo, ambas com máxima prevista de 34,0°C. Por outro lado, as menores temperaturas devem ocorrer em Gameleira de Goiás e Silvânia, onde os termômetros podem registrar mínimas de até 16,9°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média geral para a região ficará em 51,57%, alcançando níveis mais elevados em Anhanguera, com 67,0%, e Três Ranchos, que registra 65,0%. Já a probabilidade média de precipitação no território é de 68,0%, sendo que a maior chance de chuva se concentra em Campo Alegre de Goiás, que apresenta probabilidade de 10,0%, seguida por Davinópolis e Ipameri, ambas com 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 34,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Catalão: máxima 32,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 33,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 33,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 33,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 33,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Gameleira de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 33,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 33,6°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31,5°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 34,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 33,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 32,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 34,0°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 34,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 32,2°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 33,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 33,6°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Vianópolis: máxima 32,1°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.