A região Sudeste terá grande chance de chuva nesta sexta-feira, 12. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Orizona, com 30.7°C, Urutaí, com 30.3°C, e Pires do Rio, atingindo 30.2°C. Já as cidades com o tempo mais ameno incluem Anhanguera, com mínima de 18.8°C, e Gameleira de Goiás, que terá 19.8°C.A umidade média na região ficará em 81.11%, com os maiores índices, de 89.0%, em cidades como Cristianópolis, Orizona e Palmelo. A probabilidade média de chuva é de 51.02%, mas algumas localidades terão chances significativamente maiores, como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Cumari, todas com 75.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 25.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Catalão: máxima 27.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Corumbaíba: máxima 28.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Cristianópolis: máxima 29.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Cumari: máxima 26.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Davinópolis: máxima 27.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Goiandira: máxima 27.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Ipameri: máxima 28.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Nova Aurora: máxima 28.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Orizona: máxima 30.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Ouvidor: máxima 27.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Palmelo: máxima 28.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Pires do Rio: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Silvânia: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Três Ranchos: máxima 26.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Urutaí: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Vianópolis: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.