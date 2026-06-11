A região Sudeste terá grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (12). O tempo indicará máximas de 23.6°C em Pires do Rio e Silvânia, e 23.5°C em Palmelo. Já as cidades mais frias serão Davinópolis, com mínima de 15.9°C, e Ipameri, com 16.2°C.A umidade média para a região será de 86.59%. No entanto, algumas cidades como Davinópolis podem ter o tempo com umidade mais elevada, alcançando 95.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 57.61%, mas a chance de chuva será mais alta em Silvânia (90.0%), Gameleira de Goiás (80.0%) e São Miguel do Passa Quatro (80.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 23.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 22.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Catalão: máxima 21.9°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Corumbaíba: máxima 23.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Cristianópolis: máxima 22.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Cumari: máxima 22.4°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Davinópolis: máxima 22.0°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Gameleira de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 80.0%Goiandira: máxima 22.4°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Ipameri: máxima 22.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 22.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Nova Aurora: máxima 23.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Orizona: máxima 23.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Ouvidor: máxima 22.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Palmelo: máxima 23.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Pires do Rio: máxima 23.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 23.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Silvânia: máxima 23.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 90.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 22.9°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 80.0%Três Ranchos: máxima 22.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Urutaí: máxima 23.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Vianópolis: máxima 23.2°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.