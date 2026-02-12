A região Sudeste terá tempo com temperaturas amenas a mornas para sexta-feira (13). As cidades mais quentes incluem Corumbaíba, com máxima de 29.9°C, Anhanguera, com 29.4°C, e Nova Aurora, com 29.3°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Gameleira de Goiás, marcando 17.6°C, e Silvânia, com 17.7°C.A umidade média na região será de 74.55%, com os maiores índices de umidade noturna registrados em Pires do Rio (86.0%), Gameleira de Goiás (85.0%) e Leopoldo de Bulhões (85.0%). A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 5.68%, com Gameleira de Goiás, Ipameri e Orizona apresentando as maiores chances de chuva, com 15.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 28.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 28.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 28.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 29.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 28.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 29.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 28.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 28.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 29.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 29.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 27.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Urutaí: máxima 28.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 27.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.