A região Sudeste terá um tempo com grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (13). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Pires do Rio, com máxima de 27.5°C, seguida por Palmelo, com 27.3°C, e Orizona, com 27.2°C. Já as cidades mais frias serão Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, ambas com mínimas de 19.1°C.A umidade média na região ficará em 86.7%, com os maiores índices em Anhanguera, chegando a 97.0%, e Gameleira de Goiás e Nova Aurora, ambas com 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 69.43%, com os maiores percentuais em Campo Alegre de Goiás, Davinópolis e Ipameri, todas com 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 80.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Catalão: máxima 26.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Corumbaíba: máxima 26.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Cristianópolis: máxima 26.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cumari: máxima 26.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Davinópolis: máxima 26.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Goiandira: máxima 26.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Ipameri: máxima 26.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 80.0%Nova Aurora: máxima 26.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Orizona: máxima 27.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Ouvidor: máxima 26.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Palmelo: máxima 27.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 60.0%Pires do Rio: máxima 27.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Silvânia: máxima 26.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 90.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 95.0%Três Ranchos: máxima 26.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Urutaí: máxima 27.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Vianópolis: máxima 26.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.