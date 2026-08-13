A região Sudeste terá um dia de céu aberto e firme nesta sexta-feira (14), sem expectativa de grandes variações em suas condições atmosféricas. Os termômetros registram marcas elevadas, com Corumbaíba e Anhanguera despontando como os municípios mais quentes da área, registrando máximas de 34,0°C, acompanhados de perto por Nova Aurora, com 33,7°C. Por outro lado, o início do dia deve ser mais ameno em Anhanguera, que registra a menor mínima de 15,9°C, e em Nova Aurora, com 16,0°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média na região deve se estabelecer em 37,0%, com destaque para Anhanguera, que apresenta a maior taxa ao atingir 53,0%, seguida por Três Ranchos, com 52,0%. Quanto à probabilidade de chuva, o índice médio regional é de apenas 0,23%, registrando-se chances discretas de precipitação de 5,0% somente nas localidades de Campo Alegre de Goiás e Urutaí.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 34,0°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 32,7°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 34,0°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 32,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 33,2°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 32,9°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 33,3°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 33,4°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31,1°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 33,7°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 32,5°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 32,3°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 33,4°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 33,2°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 32,0°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32,3°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 32,7°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 33,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 31,7°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.