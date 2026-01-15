A região Sudeste terá um tempo ameno a quente para a sexta-feira (16), com as temperaturas máximas atingindo 31.1°C em cidades como Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro. Corumbaíba também registrará 30.8°C. As temperaturas mínimas, por sua vez, ficarão em 17.7°C em Silvânia e 17.8°C em Gameleira de Goiás.A umidade na região Sudeste apresentará uma média de 68.18%. No que diz respeito às probabilidades de chuva, a média regional será de 9.89%. Cidades como Corumbaíba e Nova Aurora se destacam com as maiores probabilidades de chuva, registrando 45.0% durante o dia e 40.0% à noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 30.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Cristianópolis: máxima 31.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 19.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 28.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 30.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Orizona: máxima 30.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Ouvidor: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 30.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 30.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 28.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 31.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 19.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 28.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 30.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Vianópolis: máxima 29.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.