Para a sexta-feira (17), nenhuma das características de tempo prioritárias (grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade) é observada para a região Sudeste, conforme os critérios estabelecidos.A região Sudeste terá tempo com temperaturas amenas a quentes e baixa probabilidade de chuva na sexta-feira (17). As cidades mais quentes incluem Corumbaíba, com 30.2°C, Nova Aurora, com 29.6°C, e Anhanguera, também com 29.6°C. Já as cidades mais frias serão Campo Alegre de Goiás e Davinópolis, ambas com mínimas de 17.4°C.A umidade média na região ficará em 66.34%, com Gameleira de Goiás registrando as maiores taxas à noite, chegando a 87.0%. A probabilidade média de chuva é de 11.59%, mas em Nova Aurora a probabilidade diurna pode atingir 35.0%, e em Cristianópolis e Gameleira de Goiás, 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Catalão: máxima 28.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Corumbaíba: máxima 30.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cristianópolis: máxima 28.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 29.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Davinópolis: máxima 28.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Goiandira: máxima 29.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ipameri: máxima 28.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 29.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Orizona: máxima 28.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 28.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 29.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 29.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 27.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.