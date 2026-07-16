A região Sudeste passará a sexta-feira (17) com predomínio de sol e sem indicativos de chuva. No topo das temperaturas máximas, Corumbaíba lidera com 26,7°C, seguida por Palmelo e Santa Cruz de Goiás, ambas registrando máxima de 26,4°C. Já os menores termômetros do dia devem ser anotados em Orizona e Vianópolis, que compartilham a mínima de 12,6°C.O índice médio de umidade relativa do ar para a região está estimado em 54,84%, apresentando elevação em cidades como Campo Alegre de Goiás e Orizona, onde a umidade atinge 68,0%, e em Davinópolis, com 67,0%. A probabilidade de chuva é de 0,0% em todas as cidades, confirmando que o tempo seguirá seco em toda a localidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26,1°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 23,4°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 24,5°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 24,2°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 24,6°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 26,7°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 25,9°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 25,0°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 23,7°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 24,5°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 25,1°C, mínima 12,7°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 25,1°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 25,7°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24,6°C, mínima 12,7°C | sensação térmica máx 24,8°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 26,1°C, mínima 13,0°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 25,1°C, mínima 12,6°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 24,0°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 24,6°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 26,4°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 26,1°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26,4°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 25,3°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 25,4°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 24,6°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 24,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 26,2°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 24,8°C, mínima 12,6°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.