A região Sudeste passará por um dia de sol firme e sem previsão de grandes perturbações atmosféricas nesta sexta-feira (18), mantendo os termômetros elevados na maior parte dos municípios. Os picos de calor devem se concentrar em Anhanguera, com máxima de 34,9°C, seguida por Corumbaíba, com 34,3°C, e Nova Aurora, que chega a 33,9°C. Por outro lado, as marcas mais amenas ocorrem em Gameleira de Goiás, que registra mínima de 19,0°C, e em Silvânia, com 19,2°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região deve ficar em torno de 49,82%, tendo Gameleira de Goiás como o destaque de maior umidade, registrando 62,0%, acompanhada por Silvânia com 61,0%. Já as chances de chuva são mínimas, com uma probabilidade média regional de 0,8%, sendo que os maiores índices estimados para o dia não passam de 5,0% em cidades como Cristianópolis, Orizona e Palmelo.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 34,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 32,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 34,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 32,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 33,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 31,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 33,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 33,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 33,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 32,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 32,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 33,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 33,1°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 31,9°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 33,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 33,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 31,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.